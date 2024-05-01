نائب محافظ الإسماعيلية يكشف نسب الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة" فى قرى القنطرة شرق

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابعًا.

تفاصيل نسب إنجاز مشروعات "حياة كريمة"

شهد الاجتماع مناقشة نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم، والتي وصلت لـ١٠٠٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ والتشغيل، وتقديم الخدمة لأهالي قرى المبادرة.

وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪، كما تم الانتهاء من مشروعات الطرق والبالغ عددها ٢٠ منها ١٠ طرق أسفلتية و٩ طرق مثبتة وطريق واحد تسويات، حيث تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪.

أيضًا تمت مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة، حيث تم الانتهاء من كل المواقف، ويتم تقديم الخدمة بشكل منتظم.

كما تمت مناقشة توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات للمنازل بقرى المبادرة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، ويتم تقديم الخدمات بشكل يومي ومنتظم.