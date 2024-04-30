ضبط نصف طن أسماك فاسدة قبل تداولها بأسواق الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارات التموينية بمراكز المحافظة؛ لضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية

ووجهت إدارة تموين اليوم الثلاثاء، حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك بالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين، مديرية الطب البيطري، نائب رئيس حي أول الإسماعيلية، ورئيس مباحث التموين.

وشملت جولتها المرور على سوق السمك بمنطقة البهتيني؛ للتأكد من التزام أصحاب محلات السمك من تنفيذ التعليمات والقرارات التموينية الخاصة بالأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو (نصف طن) من الأسماك المملحة، التي يظهر عليها علامات التحلل والعفن والغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بناءً على تقرير الطب البيطري.

كما ضبط 50 كيلو من الأسماك والمأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إضافة إلى ضبط 15 كيلو من المأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير مدون عليها أي علامات وبيانات تفيد مصدرها.

وحرر 15 محضر شهادة صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع بالأسواق

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.