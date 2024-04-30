الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن أسماك فاسدة قبل تداولها بأسواق الإسماعيلية

أسماك فاسدة - أرشيفية
أسماك فاسدة - أرشيفية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارات التموينية بمراكز المحافظة؛ لضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية 

ووجهت إدارة تموين اليوم الثلاثاء، حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك بالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين، مديرية الطب البيطري، نائب رئيس حي أول الإسماعيلية، ورئيس مباحث التموين.

وشملت جولتها المرور على سوق السمك بمنطقة البهتيني؛ للتأكد من التزام أصحاب محلات السمك من تنفيذ التعليمات والقرارات التموينية الخاصة بالأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو (نصف طن) من الأسماك المملحة، التي يظهر عليها علامات التحلل والعفن والغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بناءً على تقرير الطب البيطري.

كما ضبط 50 كيلو من الأسماك والمأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إضافة إلى ضبط 15 كيلو من المأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير مدون عليها أي علامات وبيانات تفيد مصدرها.

وحرر 15 محضر شهادة صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع بالأسواق 

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:

 رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

اخبار تموين الإسماعيلية اخبار تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية يضبط حملات تموين الإسماعيلية

مواد متعلقة

إزالة 9 حالات تعد بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية

"تموين الإسماعيلية" يضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

جامعة قناة السويس تهدي درعها للدكتورة سهير أبو عيشه لبلوغها سن التقاعد

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل المقدمة للتجار

جامعة القناة تكرم الفائزين في مسابقة القرآن والمشاركين في مسابقة إبداع 12

كلية التجارة بجامعة قناة السويس تكرم المتفوقين من ذوي الهمم

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

"سيناء بمنظور جديد وخطة التنمية الشاملة" بصالون الإسماعيلية الثقافي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لمعالجة المخاوف المتعددة فى رفح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس