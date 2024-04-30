الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 9 حالات تعد بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الحملة 

شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ ٩ حالات تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٧٦٤ مترًا مربعًا وقيراطين تعدٍّ على أملاك الدولة، ليصل إجمالي ما تم استعادته من أراضي أملاك الدولة في مركز ومدينة القنطرة غرب ٧٦٤ م٢ و١٧ قيراطًا خلال يومي ٢٩ و٣٠ أبريل ٢٠٢٤.

وكانت الإزالات اليوم عبارة عن ثلاث حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة على مساحة قيراطين، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وإزالة عدد ٦ حالات تعدِّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي خاصة (أملاك خاصة) بمساحة ٧٦٤ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد المحافظ، على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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