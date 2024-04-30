"سيناء بمنظور جديد وخطة التنمية الشاملة" بصالون الإسماعيلية الثقافي

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، صالون الإسماعيلية الثقافي، بعنوان سيناء بمنظور جديد وخطة التنمية الشاملة، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية، برفقته شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية والتي رحبت بالحضور.

شارك فيه الدكتور أحمد جمال أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة قناة السويس، وتحدث مشيرًا إلى أن القيادة السياسية قررت مواجهة كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة.

محاور المشروع القومي لبناء سيناء

وتحدث الدكتور أحمد جمال أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة قناة السويس، في عدة محاور منها المشروع القومي لبناء سيناء، سيناء الجغرافيا والتاريخ والأديان، أهمية سيناء لمصر، سيناء اقدم طريق في تاريخ المعارك الحربية، سيناء بوابة افريقيا من ناحية اسيا، من الناحية الدينية الخروج الامن للعائلة المقدسة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها مشروع التجلي الاعظم، حجم الانفاق في المشروع القومي لسيناء، مد الروابط بين الدلتا وسيناء، اهمية ربط سيناء عن طريق الانفاق، مخطط التنمية مصر 2052،التنمية السياحية في سيناء، التهديدات التي قبلت مصر وسيناء خلال الفترة الماضية، الاهتمام بالمواطن السيناوى، تعميق الاستمارات في سيناء.

أهمية تنمية سيناء

كما تحدث اللواء محمد انيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية حول أهمية سيناء، وتنمية سيناء في الوقت الحالي، وأيضا عن طرق حروب الجيل الخامس، بالإضافة لفتح باب الناقش مع السادة الحضور.

يذكر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عازمة على إحداث طفرة كبيرة في أرض سيناء الغالية، وهو ما اتضح جليًا فيما قامت به الحكومة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية أكثر من 600 مليار جنيه.

ومن المنتظر أن يتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه أخرى خلال الفترة المقبلة ليصبح الإجمالي أكثر من تريليون جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات، وفي التقرير التالي نرصد تفاصيل خطة الدولة الاستثمارية خلال السنوات الماضية، في ذكرى عيد تحرير سيناء.