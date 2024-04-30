وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد مستشفى التل الكبير

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، جولة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى حميات التل الكبير.

تفاصيل الجولة

وخلال المرور تفقدت وكيل وزارة الصحة قسم الداخلى واطمأنت على حالات مصابي غزة ومتابعة حالتهم الصحيه ومدى رضائهم عن الخدمة، وتأكدت من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وراجعت كشوف تذاكر المرضى وتواجد الفريق الطبي بالنوباتجيه ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

واستكملت الجولة بالمرور على قسم العناية المركزة، وتابعت تقارير المرضى الصحية مع الطبيب المناوب، وأشادت بمستوى الأداء وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي بالقسم، كما أثنت على انتظام الجلسات بقسم العلاج الطبيعى الجديد وتركيب وتشغيل الأجهزه التى تم توريدها مؤخرًا لتحسين الخدمه الطبيه بالمستشفى.

وفى نهاية الزيارة، أعربت وكيل الوزارة عن خالص تقديرها لإدارة المستشفى وفريق الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

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أيضا تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وحدة طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل بوحدات الرعاية الأوليه على أرض الواقع، استكمالًا لزيارتها المفاجئه على المنشآت الصحية.

جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات الطبية

وتابعت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية خلال الزيارة، الخدمات الطبية المقدمة ومعدل تردد المواطنين على الوحده، واطمئنت على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات.

كما اطلعت على سجلات تواجد الأطباء والفرق الطبية، وتبين تغيب بعض الأطباء من قوة الوحده، وعدم التزام البعض من الفريق الطبى بالزي الرسمي، وشددت على اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المقصرين.