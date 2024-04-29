غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لـ"تمريض جامعة القناة"

ينظم قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة قناة السويس، غدا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس بعنوان“ Medical-Surgical Nursing Now challenges: Initiatives، Excellence and Retention”

(التحديات الحالية في التمريض الباطني والجراحي: المبادرات والتميز )

وتستضيف فعالياته كلية التمريض بالجامعة.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام

الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس محمد عبدالله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتنظيم

الدكتورة شيرين عبد المنعم أحمد رئيس قسم التمريض الباطني الجراحي ورئيس المؤتمر، والدكتورة أميرة محمد علي الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني الجراحي ومقرر المؤتمر.

محاور المؤتمر

يدور المؤتمر حول العديد من المحاور من أهمها:

1- أسباب وتحديات الاحتراق التمريضي الأكاديمي والسريري.

2-الاتجاهات والتحديات والفرص التي تواجه مستقبل التمريض.

3-التميز في الأبحاث، والتعليم، والممارسة التمريضية.

4- تحسين الجودة المستدامة في ممارسة التمريض.

5-استراتيجيات التغلب على الاحتراق التمريضي.

انعقاد لجان اختيار عمداء كليات الطب والتربية

وعقدت جامعة قناة السويس عددًا من المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف عمداء كليات التربية، الطب تنفيذا لقرار وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة لترشيح عمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وتم وضع عدد من الشروط الخاصة لتشكل لجان اختيار القيادات الجامعية وطريقة تشكيلها ومن هم الأعضاء وشروط الترشح لمنصب عميد كلية.

لجان متخصصة لترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية

وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قد استقبل أعضاء لجان اختيار العمداء اليوم، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعلن د.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية وجاءت على النحو الآتي: عضوان يتم ترشيحهم من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة.

وضمت اللجنة الممثلة للجامعة د.ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم ناجي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ونائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق عضوًا احتياطيًا.

بينما ضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات لكلية التربية الدكتورة أمل عبد الفتاح سويدان - جامعة القاهرة - عضوًا أساسي، الدكتور رمضان عبد الحميد محمد - جامعة دمياط - عضوًا أساسيًا، والدكتورة آمال العرباوي مهدي - جامعة بورسعيد - عضو احتياطي.

أما ممثلي كلية التربية للجنة فضمت اللجنة الدكتور إبراهيم أحمد غنيم ضيف الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ووزير التربية والتعليم الأسبق - عضوًا أساسيًا، والدكتور شعبان حفني شعبان الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق عضوًا احتياطيًا.

أما عن أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة باختيار عميد كلية الطب فضمت الدكتور محمد عبد الوهاب السيد - جامعة المنصورة - عضو أساسي، والدكتور أحمد عثمان جامعة الإسكندرية عضو أساسي، والدكتور كمال عطية عكاشة - جامعة طنطا - عضو احتياطي.

أما لجنة ممثلي كلية الطب للجنة فتضم الدكتور فتحي مقلدي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة الأسبق عضو أساسي، والدكتورة ماجدة هجرس الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق عضو احتياطي.