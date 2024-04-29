الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن حياة كريمة.. الكشف على 1554 مواطن فى قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

قافلة طبية - صورة
قافلة طبية - صورة أرشيفية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمدرسة الضبعية، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، على مدار يومي السبت والأحد ٢٧ و٢٨  أبريل ٢٠٢٤، تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

 

تفاصيل القافلة 

 استقبلت القافلة ١٥٥٤ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى مدير عام مديرية الصحة بالإسماعيلية، خلال تفقدها القافلة في اليوم الأول، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية، حيث شملت عيادات: الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

 

وأكدت أنه تم استقبال ٥٢٤ حالة بعيادة الباطنة، ١٤٠ حالة بعيادة الجراحة،١٨٠ حالة بعيادة المسالك،٣٥٠ حالة بعيادة الأطفال، ١٧ حالة بعيادة تنظيم الأسرة، ٨٠ حالة بعيادة النساء، ٢١٨ حالة بعيادة الأسنان، ٤١ حالة بعيادة السكر والضغط، بالإضافة إلى ٤ حالات بالأشعة.

حياة كريمة بالإسماعيلية مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية اخبار صحة الإسماعيلية مبادرات صحة الاسماعيلية الإسماعيلية

مواد متعلقة

إزالة 32 حالة تعد بمساحة 1510 م و20 سهمًا و22 قيراطًا بفايد

محافظ الإسماعيلية يتابع افتتاح السيسى مركز البيانات والحوسبة

"الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب".. مؤتمر بـ"ألسن القناة"

ورشة تدريبية لأندية الفتاة عن إعادة التدوير بالإسماعيلية

"قناة السويس" تكرم الفرق الرياضية الفائزة في بطولة الجامعات

مركز شباب السلام بالإسماعيلية و"علاج الإدمان" ينظمان ندوة حول مخاطر التدخين

رسميًا بوجى مديرًا فنيًا لمنتخب الإسماعيلية لمراكز الشباب

الإسماعيلية: ضبط مخالفات فى ٦٥ محلًا تجاريًا خلال حملات تفتيشية

الأكثر قراءة

تفاصيل عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر.. أقيم قبل شهرين في حفل محدود (خاص)

عاجل.. مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 فى انفجار عبوة ناسفة بغزة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. على رأسهم نتنياهو.. "العدل الدولية" قد تصدر أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟