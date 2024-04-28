الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية: ضبط مخالفات في ٦٥ محلًا تجاريًا خلال حملات تفتيشية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية 

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم السبت، بمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية، وتنفيذ عدة حملات تموينية والمرور على المخابز والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، مباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية.

ففي حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية وبحوزته كميه تقدر ب نصف طن دقيق بلدي بعد تدويره؛ بهدف الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير ٢٠ مخالفة أخرى جاءت بياناتها كالتالي: 

تحرير ٥ محاضر للإدارة بدون ترخيص، ٣ محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ١٠ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز الإسماعيلية تم تحرير ٢٠ مخالفة تموينية جاءت على النحو التالي:

تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٩ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر استخدام أسطوانة منزلية في مطعم.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم تحرير ٢٥ مخالفة للمخابز  البلدية المدعمة، وهي: 

تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وجاري الرقابة والمتابعة المستمرة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

أرقام للشكاوى 

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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