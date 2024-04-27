السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فرقة "نانجينج" الصينية الموسيقية تحيي حفلا بجامعة قناة السويس غدا

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

ينظم معهد كونفوشيوس  بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي للمعهد، وتشانغ تينغ هونغ، المدير الصيني للمعهد، حفل الفرقة الموسيقية لجامعة نانجينج تحت عنوان "نتبادل الخبرات ونتشارك الجمال- بين الصين وإفريقيا"، تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

التعاون بين جامعة قناة السويس والصين

يأتي الحفل بالتعاون مع جامعة نانجينج الصينية ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية، غدا الأحد على مسرح الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى، الساعة 11.30 صباحًا.

جامعة قناة السويس تستعد للمؤتمر الطلابى السادس للبحوث الطلابية والإبداع

وفي وقت سابق، قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة وجهت مؤتمراتها الطلابية البحثية هذا العام لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتأثيره في كل المجالات، كما سيتم عقد المؤتمر العام تحت عنوان، المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع في السابع من مايو المقبل.

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للمؤتمر

في سياق متصل، أعلن الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع وحدات الدعم الأكاديمي بالكليات لمشاركة الأبحاث التي تم تصعيدها إلى المؤتمر العام.

 وأشار إلى أن عدد المشاركات البحثية بلغ 589 مشاركة من الأربعة قطاعات بواقع 114 مشاركا بقطاع العلوم الأساسية، 128 مشاركا بقطاع العلوم الهندسية، 234 مشاركا بقطاع العلوم الطبية، 113 مشاركا بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، مقدمًا الدعوة لجميع الطلاب لحضور المؤتمر العام والمشاركة لتحقيق الاستفادة الكبرى من عقد المؤتمر، الذي يمثل ماراثون بحثي لتبادل الرؤى وعرض الأفكار الابتكارية الطلابية.

وفي ذاك السياق، عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، والذي أكد خلاله أن المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع يستهدف إقليم القناة وسيناء، يمثلهم 9 جامعة حكومية وخاصة وأهلية من جامعات التحالف وبمشاركة 4 جامعات من إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا.

وخلال الاجتماع، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجهيزات النهائية وتم أخذ الآراء حول الشكل النهائي للبوسترات والبنرات والـID الخاص بالمؤتمر.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أنه تم فتح جميع الخدمات الإلكترونية داخل الجامعة وتسخيرها للمؤتمر، كما تم عمل بطاقة لكل مشارك تحمل كل الفعاليات، مؤكدًا أن التسجيل في يوم الافتتاح من خلال الباركود، لتقليل التزاحم.

 

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