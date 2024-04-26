الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

78 مخالفة للمخابز السياحية والمحال والأسواق بالإسماعيلية

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية 

وتابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية، وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون بين مديرية التموين (الرقابة التموينية والرقابة التجارية)، ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة؛ لتجميعه كمية تقدر بـ ٧ شكائر دقيق بلدي قبل بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢٣ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع أزيد من السعر الرسمي، ٣٤ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر تصرف وتجميع، ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، ٩ محاضر بيع خبز بأزيد من الوزن المسموح، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

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