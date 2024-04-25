محافظ الإسماعيلية مهنئًا الرئيس بذكرى تحرير سيناء: ستظل خالدة فى وجدان الشعب

بعث اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الـ42.

نص برقية محافظ الإسماعيلية للرئيس

وجاء في برقية محافظة الإسماعيلية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، التي ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، والتي تم استردادها واستعادتها كاملة بفضل جنود مصر البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحقيق ذلك الانتصار العظيم".

وتابع: "وفي هذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله عز وجل أن يسدد خطاكم من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحقق لها الأمن والأمان بفضل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ الإسماعيلية برقيات التهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مهنئًا بذكرى تحرير سيناء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيظل إنجازًا وطنيًّا بطوليًّا ورمزًا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، حيث كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصري وسطروا بها حروفًا من ذهب في تاريخ مصر الحديث، لتؤكد دائمًا أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ فخامة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

وقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ42.

جاء في نص التهنئة: "أبعث إليكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، متمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعوامًا عديدة، ومصر في عزةٍ ومنعةٍ ورخاء".

وتابع: "إن 25 أبريل عيد لكل المصريين، وشاهد على براعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بكل إصرار وعزيمة، بعد أن ضرب أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وليسطروا ملحمة وطنية في سجل الانتصارات العسكرية للأمة المصرية".

