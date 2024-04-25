بعد 30 عامًا.. قرار من محافظ الإسماعيلية بشأن "أرض البيت الزجاجى المهجور"

وافق اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تخصيص قطعة أرض ظلت متروكة أكثر من ثلاثين عاما لبناء مجمع خدمات حكومة وملاعب رياضية لأهالي القصاصين الجديدة.

خصص بشارة قطعة أرض مساحتها 2.5 فدان معروفة باسم “أرض البيت الزجاجي”، بقرار تخصيص رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤، لخدمة أهالى وأبناء مركز ومدينة القصاصين الجديدة، الذين استقبلوا القرار بفرحة العارمة والزغاريد نظرب لحاجة المنطقة الشديد للعديد من المصالح الخدمية التي طال انتظارها.

الجدير بالذكر أن هذه المساحة الفضاء والمقام على جزء منها مبنى من الزجاج تعرض للحريق منذ أكثر من ثلاثين عاما، وظلت الأرض والمبنى مهجورين منذ ذلك التاريخ، وأطلق عليها الأهالي اسم “أرض البيت الزجاجي المهجورة” ونظرا لأنها تتمتع بموقع مميز في قلب الكتلة السكانية لقرية أم عزام والسلام والطواويس.

مواطن يطالب بانشاء مصالح حكومية بالأرض

وكان تقدم مواطن اسمه محمد جبر بدوي، من أبناء القرية، بطلب تخصيص الأرض لإنشاء عدد من المصالح الحكومية التي تخفف العبء عن كاهل المواطنين، وكذلك ملاعب رياضية للشباب.

الموافقة على تخصصيها بإنشاء مصالح حكومية

وعلى الفور شكل محافظ الإسماعيلية السابق المرحوم اللواء حمدي عثمان لجنة، تضم العديد من الجهات المختصة لبحث الطلب ودراسة مدى قانونية الموضوع، واستكمل المشوار من بعده اللواء شريف بشارة المحافظ الحالي، وبالفعل استجاب بشارة لرغبة المواطنين، ووافق على استصدار قراره بتخصيصها بعد أن تأكد أن الأرض بالفعل ملك الدولة وليس لأي أحد أو جهة ولاية عليها.

وأكد مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، أن الأرض سيتم إدراجها فى مشروعات “حياة كريمة” لإنشاء العديد من المصالح الحكومية الخدمية والملاعب الرياضية، استجابه لرغبة المواطنين.