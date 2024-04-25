الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس هيئة قناة السويس يبحث تبادل الخبرات العلمية مع جامعة كوريا البحرية

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس و رئيس جامعة كوريا البحرية

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جامعة كوريا البحرية والمحيطات في مدينة بوسان، وكان في استقباله السيد ريو دونج كيون رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

شملت الجولة التفقدية مركز الأبحاث في علوم البحار حيث اطلع رئيس هيئة قناة السويسعلى طبيعة المركز، وتخصصاته البحثية وأهميته العلمية ودوره في صقل مهارات وخبرات الطلاب في مجالات علوم البحار.

تفقد محاكي التدريب 

كما تفقد الفريق ربيع محاكي التدريب الملحق بالجامعة، وسفينة التدريب التي توفر تدريبا عمليا للطلبة مكملا للدراسة النظرية.

خلال الزيارة، ناقش الفريق ربيع سبل تعزيز التعاون العلمي بين هيئة قناة السويس وجامعة كوريا البحرية والمحيطات من خلال بحث إمكانية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات العلمية بين مراكز الأبحاث ومراكز التدريب المهني التابعة للهيئة من جهة وبين مركز الأبحاث في علوم البحار ومراكز التدريب التابعة لجامعة كوريا البحرية من جهة أخرى.

تبادل الخبرات 

كما تناول اللقاء بحث إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال المحاكيات المتطورة بالتعاون بين مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة ومحاكي جامعة كوريا البحرية، فضلا عن مناقشة سبل التنسيق للاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي تزخر بها الجامعة في التخصصات البحرية المختلفة.

قناة السويس تعكف على تطوير مركز الأبحاث التابع لها

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعكف على تطوير مركز الأبحاث التابع لها بتبني استراتيجية عمل تستهدف تحديث التقنيات التكنولوجية والبحثية التي يعتمد عليها المركز في إجراء بحوث التربة والأبحاث البيئية المختلفة المرتبطة بطبيعة المياه والهواء، علاوة على الدراسات البيئية الرامية إلى قياس تأثيرات التغيرات المناخية على طبيعة الحياة البحرية وجودة الحياة في منطقة القناة.

استراتيجية التطوير والتحديث بالهيئة ترتبط ارتباطا وثيقا برفع كفاءة الكوادر البشرية

وأضاف الفريق ربيع أن استراتيجية التطوير والتحديث بالهيئة ترتبط ارتباطا وثيقا برفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال عقد برامج تدريبية متقدمة في كافة التخصصات وبحث سبل تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لترسانات الهيئة ( الأبرانتيه) وتحويلها لأكاديمية علمية وصرح تعليمي يسهم في دعم جهود توطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة في مصر.

من جهته، أكد السيد ريو دونج كيون رئيس الجامعة على أهمية التكامل العلمي وتبادل الخبرات المعرفية بين المراكز البحثية حول العالم لما تتيحه من فرص واعدة لنقل المعرفة وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات  المختلفة بما يسهم في صقل المعرفة العلمية وتطورها.           

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