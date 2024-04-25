انطلاق المؤتمر الأول للتغذية الصحية بالإسماعيلية اليوم

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر التغذية العلاجية، وتنظمه نقابة الأطباء بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة جميلة نصر، وبحضور الأستاذ دكتور صفاء توفيق، أستاذ التغذية العلاجية، ورئيسة الجمعية العربية للتغذية العلاجية.

وقالت الدكتورة جميلة نصر، إن المؤتمر يختار مدينة الإسماعيلية الهادئة كمثال نموذجي للمدينة الصحية، مضيفة أن المؤتمر يهدف إلى التوعية بخطورة السمنة وأنها السبب الرئيسي لأمراض السكر والقلب وارتفاع نسبة الوفيات نتيجة جلطات القلب والسكتات الدماغية.

المشاركين في المؤتمر

يشارك في المؤتمر اكثر من 20 أستاذا، في مجال التغذية العلاجية تغذية كبار السن والأطفال ومرضى السكر والحوامل والكلي ومرضيىالعناية المركزة، بالتعاون مع اللجنة الثقافية برئاسة الدكتور عمر حسونة بنقابة الأطباء بالإسماعيلية.

وقال الدكتور عمر حسونة، استشارى القلب والصدر، إن مصر تحتل المركز الثامن في الإصابة عالميًا بمرض السكر نتيجة أخطاء في نمط النظام الغذائي بشكل واضح، وحان الوقت للتوعية الصحيحة للحد من الإصابة بالسمنة ومرض السكري.

أضاف أن المؤتمر يقام تحت إشراف أستاذ دكتور صفاء توفيق، رئيس المؤتمر، أستاذ التغذية العلاجية ورئيس الجمعية العربية للتغذية العلاجية بالتعاون مع نقابة الأطباء بالإسماعيلية.

ر السمة علاقتها وعلاج مرضى الانسداد الرئوي

تبدأ الجلسات الأولى من المؤتمر بمحاضرة تلقيها الدكتورة دعاء جنينة حول كيفية التعامل مع مرضى المراهقين المصابين بضيق ومشاكل المريء، وحول خطورة استخدام الكورتيزون فى السمنة والنحافة والتغذية العلاجية للمرضي بعد عمليات جراحة السمنة، وكيفية التعامل مع مرضي ارتفاع دهون الدم، ومحاضرة للدكتورة جميلة نصر حول السمنة والكلى والنظم الغذائية المختلفة لحماية الكلى، ومحاضرة الدكتور عمرو عبد المنعم حول السمنة وتأثيرها على خشونة المفاصل وتقدمها الدكتورة صفاء توفيق رئيس المؤتمر السمنة علاقتها وعلاج مرضى الانسداد الرئوي وحساسية الصدر كيف نتعامل معهم غذائيا للأستاذ دكتور عمرو مطر.

كما يناقش المؤتمر السمنة وتأثيرها النفسية ومتى يخضع مريض السمنة لدعم وعلاج نفسي محاضرة اد نشوى فؤاد وتشهد الجلسة الخامسة والأخيرة تأثير السمنة على هرمونات السيدات، سارة أبو السعود وتغذية الرياضين، الدكتورة ماريان راجي والنظريات الحديثة في علاج السمنة الموضعية، الدكتورة لمياء هارون.