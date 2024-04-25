الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

ضبط 2.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية 

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ بمركز ومدينة فايد ومركز ومدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز لتجميعه نصف طن من الدقيق البلدي المحظور تداوله في الأسواق.

كما تم ضبط مخبزين آخرين لتصرفهم في كمية من الدقيق تقدر بـ ٢ طن دقيق.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن ١١ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٤ محاضر للبيع أزيد من السعر الرسمي، ١١ محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر منتجات مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن،  محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

لجنة لمتابعة أسعار السوق 

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

أرقام للشكاوى

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨

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