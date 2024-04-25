إزالة 37 حالة تعدٍ بمساحة 2580 م و6 قراريط في "قصاصين الإسماعيلية"

تابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك في خامس أيام المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الحملة

وشهد اليوم تنفيذ 37 حالة إزالة لتعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، بمساحة تقدر بنحو ٢٥٨٠ م٢، و٦ قراريط التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.