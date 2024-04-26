انطلاق انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالإسماعيلية

أعلن الدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء الأسنان في محافظة الإسماعيلية، عن انطلاق انتخابات التجديد النصفي، وانتخاب النقيب لنقابة أطباء الأسنان العامة والفرعية، والتي تجري اليوم الجمعة.

وبدأت عمليات التصويت منذ الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

فوز الأعضاء بالتزكية

يجري المنافسة القوية في الإسماعيلية بين الدكتور مصطفى مكاوي النقيب الحالي والدكتور محمد عفيفي، بينما فاز أعضاء فوق 15 وتحت 15 سنة بالتزكية.

وأوضح "مكاوي"، أنه بالنسبة للنقابة العامة تجري المنافسة على منصب النقيب بين 3 أطباء من بينهم النقيب الحالي ونقيب سابق، ويجري التنافس على مقعد عضو منطقة شرق الدلتا فوق 15 سنة بين 3 أطباء.

الانتهاء من الاستعداد للانتخابات

كانت نقابة أطباء الأسنان في محافظة الإسماعيلية، قد أنهت كافة استعداداتها للانتخابات بتوفير مقر الانتخابات وتجهيزه بكل الوسائل التي تيسر عملية الانتخابات على الأطباء، وتوفير السرية التامة وحرية التصويت واختيار المرشحين.

وتجري نقابة أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، إن اللجنة جهزت مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص مقر للتصويت في كل نقابة فرعية، بإجمالي 27 لجنة بالمحافظات، بالإضافة إلى طباعة استمارات التصويت وتوزيعها.