"الإسماعيلية الأهلية" تحصد 3 مراكز بالمؤتمر البحثي السابع لعلوم الصيدلة

هنَّأ الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية،طلاب كلية الصيدلة؛ لمشاركتهم بالمؤتمر السنوي الطلابي السابع في العلوم الصيدلية، والذي أُقيم بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تفاصيل المؤتمر

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن المؤتمر جاء تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة فى مجال الصيدلة: "رؤى وتحديات"، بإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، وبإشراف تنفيذي الدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وشارك طلاب صيدلة الأهلية بالمشاريع البحثية الخاصة بأقسام الكيمياء الحيوية والعقاقير والميكروبيولوجي والمناعة، وتم اختيار بحوث طلاب الأهلية من أفضل الأبحاث والعروض التقديمية بالمؤتمر وترشيحهم للمشاركة بعروض تقديمية في المؤتمر الطلابي والبحثي العام لجامعة قناة السويس والمُزمع عقده في السابع من شهر مايو 2024.

أسماء الطلاب الفائزين

- آلاء محمد أحمد عبدالسلام: بالمستوى الثاني فازت عن المشروع البحثي الخاص بقسم الكيمياء الحيوية.

كما فاز كل من:

. عاصم صلاح أبوبكر

. هبه الله محمد عبدالحميد

. مي ناصر فتحى

. شيماء تامر محمد

. بسمة يحيى جلال

. ملك محمد محمد

بالمستوى الأول عن المشروع البحثي الخاص بقسم الميكروبيولوجي والمناعة.

كما فازت الطالبة الزهراء حسن السيد محمد، بالمستوى الأول، عن المشروع البحثي الخاص بقسم العقاقير.