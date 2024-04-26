الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة قناة السويس تستعد للمؤتمر الطلابى السادس للبحوث الطلابية والإبداع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه في إطار التطورات السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم، حيث تتشابك التكنولوجيا والابتكار مع كل مجالات التعليم العالي، ما يشكل تحديًا ملحوظًا وفرصة جديدة لتحسين وتحويل الطرق التقليدية لنقل المعرفة وبناء المستقبل. 

وأضاف، وجهت جامعة قناة السويس مؤتمراتها الطلابية البحثية هذا العام لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتأثيره في كل المجالات، كما سيتم عقد المؤتمر العام تحت عنوان، المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع في السابع من مايو المقبل.

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للمؤتمر

في سياق متصل، أعلن الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع وحدات الدعم الأكاديمي بالكليات لمشاركة الأبحاث التي تم تصعيدها إلى المؤتمر العام.

 عدد المشاركات البحثية في المؤتمر 

 وأشار إلى أن عدد المشاركات البحثية بلغ 589 مشاركة من الأربعة قطاعات بواقع 114 مشاركا بقطاع العلوم الأساسية، 128 مشاركا بقطاع العلوم الهندسية، 234 مشاركا بقطاع العلوم الطبية، 113 مشاركا بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، مقدمًا الدعوة لجميع الطلاب لحضور المؤتمر العام والمشاركة لتحقيق الاستفادة الكبرى من عقد المؤتمر، الذي يمثل ماراثون بحثي لتبادل الرؤى وعرض الأفكار الابتكارية الطلابية.

وفي ذاك السياق، عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، والذي أكد خلاله أن المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع يستهدف إقليم القناة وسيناء، يمثلهم 9 جامعة حكومية وخاصة وأهلية من جامعات التحالف وبمشاركة 4 جامعات من إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا.

وخلال الاجتماع، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجهيزات النهائية وتم أخذ الآراء حول الشكل النهائي للبوسترات والبنرات والـID الخاص بالمؤتمر.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أنه تم فتح جميع الخدمات الإلكترونية داخل الجامعة وتسخيرها للمؤتمر، كما تم عمل بطاقة لكل مشارك تحمل كل الفعاليات، مؤكدًا أن التسجيل في يوم الافتتاح من خلال الباركود، لتقليل التزاحم.

طبيعة الأبحاث العلمية المشاركة

أما عن طبيعة الأبحاث العلمية المشاركة - فأوضح الدكتور تامر شوقي أن المشاركات من خلال أبحاث تقدم بشكل شفهي أو ملصقات أو ابتكارات واختراع، والتي بلغ عددها المشاركات بمعرض ابتكار والإبداع 37 مشاركة تم تسجيلها في المؤتمر.

كما أعلن مدير مركز الدعم الأكاديمي عن مشاركة كلية التعليم الصناعي بحلوان من  خلال بحث عن بعد في قطاع العلوم الهندسية.

أما عن أهم ما يميز المؤتمر هذا العام - ألمح الدكتور تامر شوقي أن هذا العام سيتم بث جميع فعاليات المؤتمر الكترونيا من داخل الجامعة، كما سيتم تقديم المؤتمر بلغتين خلاف اللغة العربية وهي الصينية والإنجليزية بمشاركة طلاب من كليات الألسن والآداب يتحدثون بطلاقه اللغة الإنجليزية، وشبكة التحول الرقمي.

ولأول مرة سيتم فتح التصويت الإلكتروني للجمهور بخمس درجات تضاف إلى مجموع درجات البحث، كما يتم التنسيق مع مديري الدعم الأكاديمي بالجامعة، مهندسي التحول الرقمي، وإدارة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، شبكة المعلومات والمسرح، التغذية والمدن الجامعية والصيانة، الطلاب المتطوعين.

محاور المؤتمر 

جدير بالذكر أن محاور المؤتمر الطلابي والبحثي السادس تشمل:

- دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقات المتجددة.

- دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

 - استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في الحفاظ على البيئة.

- استخدام أنظمة وبرامج الذكاء الاصطناعي للتحول إلى مجتمعات مستدامة.

- تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تغير المناخ.

- أنظمة الذكاء الاصطناعي في مدن ذكية جديدة للحفاظ على الموارد.

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم لبناء وتنمية أفراد المجتمع.

- دور الذكاء الاصطناعي في تقديم الحلول للقضاء على الفقر والجوع.

- دور الذكاء الاصطناعي في التمتع بصحة جيدة.

- تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تساعد في جودة التعليم.

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