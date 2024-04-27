السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة - آرشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، من إزالة حالتيِّ تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص وذلك بمنطقة العبور بطريق بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

تفاصيل الحملات 

كانت الحالة الأولى لصبة خرسانية لأعمدة دور خامس علوي، بينما كانت الحالة الثانية لشدة خشبية (مجهزة لتنفيذ صبة خرسانية) لأعمدة دور خامس علوي أيضًا.

وفي السياق ذاته، تم إزالة شدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية لسقف دور ثامن علوي بشارع شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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