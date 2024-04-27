السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق عروض " ابن الإيه" بقصر ثقافة الإسماعيلية

جانب من العروض بقصر
جانب من العروض بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق أولى عروض العرض المسرحي «ابن الايه » للفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد المسرحية التابعة فرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

قصة العرض المسرحي

انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي ابن الايه للفرقة بنت ثقافة الشيخ زايد المسرحية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية يستمر العرض حتى الأحد 28 أبريل الجارى، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.
تدور أحداث العرض حول جابر الذي ينشأ في ملجا للأطفال في عشرينات مصر وخروجه من الملجأ ليواجه الحياة التي لا يعرفها من قبل. 

الممثلين
العرض تمثيل بطولة احمد سيد، أمنية محمد، زياد عباس، عبد الرحمن وصفي، مصطفى العركي، ندا ياسر، هند عبد الناصر، سعاد سكر، محمد شبراوي، محمد بكر، عبد الوهاب محمد، بافلي سامح، رافي مجدي، عبد الرحمن خالد، هبه عمر، عبد الاله رزق، سيف يوسف، محمد نصر، ايه محمد، فريدة محمد، يوسف مهدي، كريم شطا، أحمد منتصر، عبد الرحمن مجدي، علي قاسم، ايمان رمضان، احمد رجب، سلمى فاضل، احمد الحماحمي، هنا فرغلي، هنا مختار، مارتينا عادل.

العرض عن رائعة أوليفر تويست ل تشارلز ديكنز، نص مسرحي وأشعار  سامح عثمان، تصميم بوستر عبدالرحمن وصفي، مكياچ مريم محمد، تنفيذ ملابس نورا فوزي، مساعد مخرج  هايدي هاني ، مارسيلينو ياني أحمد حلمي، محمدإسماعيل توتوس،  اعداد أمير حمزة، إستعراضات وسام الطحاوي، إضاءة  شادي عزت، تأليف موسيقي وألحان  محمد عاصم، ديكور وملابس محمد علي، مخرج منفذ  أحمد صلاح، إخراج  أحمد كمال.

ثقافة الاسماعيلية فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية محمد بكر العرض المسرحي

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