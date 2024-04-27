خليها تعفن.. أهالى الإسماعيلية يضمون "اللحمة" لحملات المقاطعة

دشن أهالي محافظة الإسماعيلية، حملة جديدة لمقاطعة شراء اللحوم لمدة أسبوعين، بداية من الشهر المقبل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على غرار حملة “خليها تعفن” لمقاطعة الأسماك، التي نجحت في الضغط حتى تراجع الأسعار حوالي 30%.

وكتب بعض أهالي الإسماعيلية عبر فيسبوك تحت هاشتاج (#خليها-تعفن): “أهالي محافظة الإسماعيلية بأكملها هنبدأ مقاطعة اللحمه لمدة أسبوعين بداية من 1-5-2024 تحت عنوان حملة (خليها تعفن)، اعتبرها مساعدة منك لغير القادر”.

وعلق حساب باسم مريم توفيق: “إيه يعني لو ما كلناش لحمة 15 يوم ولا شهر، هنموت يعني؟”، وأضاف تامر العربي: "خير البر عاجله، وقفة جماعية بصبر هتحقق نتيجة إيجابية سريعة، لكن المهم يكون الكل يد واحدة لمحاربة الجشع الذي أصبح عند الكثير أسلوب حياة".

“مقاطعة” من أجل الفقراء

وقال حسن أنور: "كتير مننا يقدر يشتري لكن حق الفقير والمحتاج وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات واليتامى وغيرهم من المتعففين، الناس دي ليها حق علينا غير المساعدة، وهو الدعم للحصول على المؤنة بسعر مناسب لدخولهم، مش عيب إنك تقاطع وتحرم نفسك وأهلك كام يوم، العيب إنك تاكل وجارك مش لاقي اللقمة".

وقالت إيمان حسان: “يارب تنجح المقاطعة في الإسماعيلية زي ما نجحت في بورسعيد ودمياط، شدي حيلك يا إسماعيلية، لا لجشع التجار”.

وكتب محمود الرباب: “والله مقاطعة شراء اللحوم ومقاطعة أي شى ترتفع أسعاره، والله لو عملنا كدا بتوع اللحمة والسمك والفراخ هيخسروا بسبب جشاعهم”.

ولقت الحملة تفاعلا كبيرا على فيسبوك من قبل المواطنين، الذين أكدوا أن المقاطعة هي الحل الأمثل لمواجهة جشع التجار، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، ما أدى لارتفاع أسعار السلع، والمقاطعة هي الحل لعودتها إلى لطبيعتها.