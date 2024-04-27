إحباط محاولة بناء بدون ترخيص فى القصاصين بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام التابعة لمدينة القصاصين بالإسماعيلية، اليوم السبت، بإزالة فورية لشدة خشبية لإقامة سقف خرساني، (بناء بدون ترخيص)، على مساحة 90 مترًا بعزبة أبوالسيد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

ومن جانبه أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تكثيف جهود الوحدات المحلية في حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها ومنع أي محاولات بناء بدون ترخيص.

تمكنت الوحدة المحلية لحي ثانٍ مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، من إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص وذلك بمنطقة العبور بطريق بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

تفاصيل الحملات

كانت الحالة الأولى لصبة خرسانية لأعمدة دور خامس علوي، بينما كانت الحالة الثانية لشدة خشبية (مجهزة لتنفيذ صبة خرسانية) لأعمدة دور خامس علوي أيضًا.

وفي السياق ذاته، جرت إزالة شدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية لسقف دور ثامن علوي بشارع شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.