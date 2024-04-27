السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق مطعم "فول وفلافل" لخطورته على صحة أهالى دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شنت مديرية التموين في محافظة دمياط حملة مكبرة أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ إجراءات الغلق الإدارى لمخزن تابع لمطعم لمخالفة الاشتراطات الصحية وإدارته دون ترخيص بسيف الدين؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للمنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، وفى إطار الجهود المبذولة بين المحافظة ومديرية الصحة لمتابعة تلك المنظومة.

 

جرى ضبط مخزن تابع لمطعم "فول وفلافل" بسيف الدين بمركز الزرقا يتم استخدامه لتحضير الطعام الخاص بالمطعم، حيث تم تحرير محاضر حياله لإدارته دون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية، حيث إنه يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، كما تم مخاطبة الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار الغلق الإدارى تجاه المخزن.


 

ونجحت مديرية الصحة في محافظة دمياط في شن حملات تمكنت من المرور على ٨٠ منشأة غذائية لمتابعة الأغذية وتم ضبط وإعدام أكثر من ١.٢٥ طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور عطية منصور، مدير عام الشئون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين.


 

واستمرت إدارة مراقبة الأغذية في شن حملات مكثفة على الأسواق بنطاق محافظة دمياط، والتى أسفرت عن المرور على 80 منشأة، عدد 3 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة،  حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط الحملات الرقابية لضبط المخالفات في المنشآت الغذائية والمعامل والمخازن بالتنسيق مع مديرية التموين في محافظة دمياط لضبط الأسواق والتعامل السريع مع أي مخالفات يتم ضبطها في دمياط. 

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