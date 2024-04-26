الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى على 1085 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة في دمياط تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ضمن خطة شهر أبريل 2024، بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا.

 وأوضح التقرير تردد 1085 مواطنا على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  التي تضمنت 11 عيادة بإجمالى 9 تخصصات طبية، وتم تحويل 8 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 تفاصيل القافلة

 كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن" لـ168حالة وفحص 30 حالة بالأشعة و23 حالة أخرى بالسونار، وإجراء 202 تحليل بمعمل الدم و30 تحليلا بمعمل الطفيليات، وتضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 144مواطنا.

وتتم القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
 

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