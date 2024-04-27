السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أطباء مستشفى كفر سعد المركزي ينقذون حياة شاب تلقى طعنة قاتلة في دمياط

أطباء وجرَّاحي مستشفى
أطباء وجرَّاحي مستشفى كفر سعد المركزي بمحافظة دمياط

نجح أطباء وجرَّاحي مستشفى كفر سعد المركزي بمحافظة دمياط، في إنقاذ شاب بطعنة نافذة في القلب والصدر بعد منتصف الليل بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد نصحي، مدير مستشفى كفر سعد المركزي.

واستقبل مستشفى كفر سعد المركزي، أمس، حالة طوارئ لشاب يبلغ من العمر ١٩ عامًا في تمام الواحدة صباحًا، بطعنة نافذة في الصدر والقلب.

وتم تجهيز الحالة فورًا للدخول للعمليات، وتم إجراء العملية بنجاح بتضافر جهود فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى.

وبعد خروج الحالة من العمليات تم وضعها تحت المتابعة بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى وتلقيه العلاج وحالة المريض مستقرة وجارٍ متابعته بالمستشفى.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط صحة دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

وكيل "اوقاف دمياط" يشهد افتتح مسجد الفردوس بالروضة (صور)

الكشف الطبى على 1085 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بدمياط

إحالة 16 عاملًا متغيبًا للتحقيق فى وحدتين صحيتين بدمياط

إزالة 11 حالة تعدٍ جديدة على أراضى الدولة فى دمياط

إزالة إشغالات وحالات بناء مخالفة فى دمياط الجديدة

المحال تغلق أبوابها.. نجاح حملة مقاطعة الأسماك في دمياط لليوم الثالث

تحرك جديد بشأن مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس