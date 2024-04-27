أطباء مستشفى كفر سعد المركزي ينقذون حياة شاب تلقى طعنة قاتلة في دمياط

نجح أطباء وجرَّاحي مستشفى كفر سعد المركزي بمحافظة دمياط، في إنقاذ شاب بطعنة نافذة في القلب والصدر بعد منتصف الليل بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد نصحي، مدير مستشفى كفر سعد المركزي.

واستقبل مستشفى كفر سعد المركزي، أمس، حالة طوارئ لشاب يبلغ من العمر ١٩ عامًا في تمام الواحدة صباحًا، بطعنة نافذة في الصدر والقلب.

وتم تجهيز الحالة فورًا للدخول للعمليات، وتم إجراء العملية بنجاح بتضافر جهود فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى.

وبعد خروج الحالة من العمليات تم وضعها تحت المتابعة بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى وتلقيه العلاج وحالة المريض مستقرة وجارٍ متابعته بالمستشفى.