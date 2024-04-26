وكيل "اوقاف دمياط" يشهد افتتح مسجد الفردوس بالروضة (صور)

افتتح اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد نيابة عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، مسجد الفردوس بالروضة.

حضر الافتتاح كل من النائب محمد الحصى والنائب حسن عبد الوهاب والنائب على العساس والنائب محمود مشعل أعضاء مجلس النواب والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى والنائب أحمد البلشى أعضاء مجلس الشيوخ والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة دمياط.

وبدأ الافتتاح بإقامة مقرأة الأئمة بالمسجد، كما استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات قرآنية مباركة، كما ألقى مدير مديرية الاوقاف خطبة الجمعة.

وتأتى تلك الجهود فى إطار خطة وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة لعمارة بيوت الله وتجهيزها لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية، وذلك لنشر تعاليم الدين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 732 مسجدًا منها 582 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 150 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه.

وأقام الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف الأنشطة الدعوية بالمسجد حيث أقيمت مقرأة الأئمة بالمسجد قبل الصلاة بساعة وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ السعيد فتحي السيد سعيد السرسي.

ثم ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط

وبعد الصلاة مباشرة، عقدت مقرأة الجمهور والذين أعلنوا حبهم وفرحهم وتقديرهم لجهود وزارة الأوقاف المصرية بالمساجد وما تقوم به من عمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

واختتمت فعاليات شعائر صلاة الجمعة والأنشطة الدعوية بمجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء والتضرع أن يحفظ الله تعالى مصر من كل سوء ومكروه اللهم آمين.