الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 32 حالة تعد بمساحة 1510 م و20 سهمًا و22 قيراطًا بفايد

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن اعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لأشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الحملة 

وشهدت أيام السبت والأحد، تنفيذ ٣٢ حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، بمساحة تقدر بنحو ١٥١٠ م، ٢٠ سهم و٢٢ قيراط والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة 7 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة على مساحة ١٠٦٠ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، إضافة إلى ١٠ إزالات لحالات تعد بالبناء على أراضي بولاية الزراعة على مساحة ٢٠ سهم و٢٢ قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

إضافة إلى 15 حالة تعد بالبناء على أراضي ولاية الري على مساحة ٤٥٠ م عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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