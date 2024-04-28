الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب".. مؤتمر بـ"ألسن القناة"

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس عن انعقاد مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث بعنوان "الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030" والذي يعقد غدا الاثنين 29 أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.


يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة  قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن جامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ثلاث محاور في المؤتمر الأول لكلية ألسن جامعة قناة السويس
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور هامة هي:
•• محاور الدراسات اللغوية:
1- واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر
2- مستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر
3- اللغات واللهجات وحوار الحضارات
4- النص الرقمي والتفاعلي
5- الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات 
6- النقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة
7- فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.
 

• محاور الدراسات الأدبية:
1- المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب 
2-الدراسات النقدية والحوار الثقافي
3-التكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن
4-آفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية
5-أدب الأزمات في العصر الرقمي
•محاور دراسات الترجمة: 
1-التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي 
2-الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات
3-الكاتب-المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية
4-التحول الرقمي والترجمة الآلية 
تعددية الترجمة والأمن الثقافي.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالمؤتمرات العلمية والأبحاث العلمية الحديثة.

 

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