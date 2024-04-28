ورشة تدريبية لأندية الفتاة عن إعادة التدوير بالإسماعيلية

نظم نادي الفتاة بمركز التنمية الشبابية الشيخ زايد التابع لفرع حي ثالث الإسماعيلية، الورشة التدريبية عن إعادة التدوير والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 27 حتى 29 إبريل الجاري وتقوم بتدريب الفتيات المدربة ندي مصطفي أحمد.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف ليلى مختار المنسق العام لأندية الفتاة بالمديرية بقيادة كابتن رمضان الطيب مدير الإدارة.

رسميًا بوجي مديرًا فنيًا لمنتخب الإسماعيلية لمراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة دكتور إيهاب صلاح مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية، عن تعيين جهاز فني جديد بقيادة كابتن أحمد فتحى بوجى، المدرب السابق لنادى القناة لقيادة منتخب الإسماعيلية مواليد 2009 في دوري مراكز.

ويتكون الجهاز الفني الجديد من، كابتن أحمد فتحى بوجى، مديرًا فنيًا، كابتن رمضان الطيب مدير الكرة، كابتن أحمد الدسوقي (العجوز)، مدربًا عامًا، كابتن علاء زنجا، مدربًا لحراسة المرمى، كابتن خالد الزهرى إداري الفريق، كابتن محمد السيد عربى، إخصائي إصابات الملاعب.

الثقة في قدرات اللاعبين

من جهته، أكد الكابتن "بوجى"، ثقته في قدرات اللاعبين الشباب، وعزمه على تحقيق أفضل النتائج في دوري مراكز الشباب.

يذكر أن الجهاز الفني يبدأ مهام عمله غدا على ملعب مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد استعدادًا لمواجهة منتخب الفيوم بدور الـ16 لدورى مراكز الشباب.

"لأنهم يستحقون الحياة".. شباب ورياضة الإسماعيلية تنظم احتفالية يوم اليتيم

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت انطلاق احتفالية يوم اليتيم تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤمن عبدالرحيم، مندوب وزارة الشباب والرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة.

تفاصيل احتفالية يوم اليتيم تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"

وبدأت الاحتفالية بالتزامن مع إطلاق البداية من قِبَل الوزير بمشاركة ١٥٠ طفلًا وطفلة من الأيتام المترددين على مركز شباب السلام، وكذلك أطفال دور الأيتام بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة لاعبي ولاعبات المركز في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة عروض من الألعاب التوضيحية للأطفال، والألعاب الرياضية المختلفة، وألعاب العرائس، بالإضافة إلى الألعاب الكشفية من قِبل الفِرق الكشفية بالمركز، واُختُتِمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز على الأطفال.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة افتتح انطلاق الاحتفاليات بمراكز شباب الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس.

المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي"

تأتي هذه الاحتفالية في إطار المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" الذي يهدف إلى دمج جميع فئات المجتمع وتعزيز قدراتهم من خلال الرياضة.