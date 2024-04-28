"قناة السويس" تكرم الفرق الرياضية الفائزة في بطولة الجامعات

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فريق كرة السلة "طلبة" لفوزه بالمركز الأول في بطولة الجامعات - قطاع القناة وسيناء - التي أقيمت في إطار احتفالات تحرير سيناء بجامعة سيناء بالعريش للسنة الثانية على التوالي، واصلاً التهنئة إلى فريق خماسي القدم الفائز بالمركز الثاني في بطولة الجامعات المصرية بالاشتراك مع معهد إعداد القادة، وجامعة السويس خلال الفترة من 20 إلى 25 إبريل.

تكريم الفائزين

واستقبل الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق السلة، وكرة القدم الخماسية، مقدمًا التهنئة لهم على هذا الفوز.

جاءت المشاركة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

مؤتمر البحوث الطلابية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه في إطار التطورات السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم، حيث تتشابك التكنولوجيا والابتكار مع كل مجالات التعليم العالي، ما يشكل تحديًا ملحوظًا وفرصة جديدة لتحسين وتحويل الطرق التقليدية لنقل المعرفة وبناء المستقبل.

وأضاف، أن جامعة قناة السويس وجهت مؤتمراتها الطلابية البحثية هذا العام لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتأثيره في كل المجالات، كما سيتم عقد المؤتمر العام تحت عنوان، المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع في السابع من مايو المقبل.

رفع درجة الاستعداد القصوى

في سياق متصل، أعلن الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع وحدات الدعم الأكاديمي بالكليات لمشاركة الأبحاث التي تم تصعيدها إلى المؤتمر العام.

عدد المشاركات البحثية

وأشار إلى أن عدد المشاركات البحثية بلغ 589 مشاركة من الأربعة قطاعات بواقع 114 مشاركا بقطاع العلوم الأساسية، 128 مشاركا بقطاع العلوم الهندسية، 234 مشاركا بقطاع العلوم الطبية، 113 مشاركا بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، مقدمًا الدعوة لجميع الطلاب لحضور المؤتمر العام والمشاركة لتحقيق الاستفادة الكبرى من عقد المؤتمر، الذي يمثل ماراثون بحثي لتبادل الرؤى وعرض الأفكار الابتكارية الطلابية.

وفي ذات السياق، عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، والذي أكد خلاله أن المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع يستهدف إقليم القناة وسيناء، يمثلهم 9 جامعة حكومية وخاصة وأهلية من جامعات التحالف وبمشاركة 4 جامعات من إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا.

وخلال الاجتماع، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجهيزات النهائية وتم أخذ الآراء حول الشكل النهائي للبوسترات والبنرات والـID الخاص بالمؤتمر.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أنه تم فتح جميع الخدمات الإلكترونية داخل الجامعة وتسخيرها للمؤتمر، كما تم عمل بطاقة لكل مشارك تحمل كل الفعاليات، مؤكدًا أن التسجيل في يوم الافتتاح من خلال الباركود، لتقليل التزاحم.