الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع افتتاح السيسى مركز البيانات والحوسبة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

تابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، من مقر الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بالعين السخنة.

ويعد هذا المركز الذي يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) الأول في مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.

وحضر الافتتاح الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ما هو مركز البيانات والحوسبة السحابية؟
يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية كأول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) في مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (١٥) شركة محلية/ عالمية، وأكثر من (١٢٠٠) مهندس/ عامل، أكثر من (٥٠٠٠) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن مصر تشهد طفرة هائلة في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة، في ظل إقامة الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة الواعية للرئيس السيسي، مؤكدًا أن محافظة الإسماعيلية حظيت بوجود أول شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تقوم بربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة  لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لطاقم العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية على جهودهم خلال الفترة الماضية، مطالبًا بالمزيد من الجهد والعمل على مواكبة التطوير لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

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