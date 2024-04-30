الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

نص التهنئة 

قدم خلالها الدكتور ناصر مندور بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع منتسبي جامعة قناة السويس، أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المؤسسات؛ نحو وطن ينعم بالأمن والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا رئيسًا وشعبًا وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء".

وتابع "مندور": "ونجدّد العهد لفخامتكم ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لاستكمال مسيرة البناء، سعيًا لتحقيق غدٍ أفضل لخريج جامعي مُسلح بالعلم قادر على تحقيق التنمية وبناء الوطن.

كما وجه رئيس جامعة قناة السويس خالص التقدير لعمال مصر في كافة ميادين العمل، الذين يساهمون بجهودهم في بناء وطنهم ورفعة شأنه.

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