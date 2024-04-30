جامعة قناة السويس تهدي درعها للدكتورة سهير أبو عيشه لبلوغها سن التقاعد

أهدى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس درع الجامعة إلى الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، تقديرًا لجهودها وعملها الدؤوب، مقدمًا الشكر والتقدير ومتمنيًا لها مزيد من التوفيق والنجاح في حياتها القادمة.

جاء ذلك بالجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس رقم (451) والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل.

تفاصيل التكريم

وخلال كلمته - أشاد الدكتور ناصر مندور بالدكتورة سهير أبو عيشه، مشيرًا إلى أنها تعمل على مدار الـ24 ساعة بكل جد وإخلاص، مؤكدًا أن مشوارها تُوج بجهودها الملموسة خلال الاستعدادات لزيارة فخامة الرئيس السيسي للجامعة، والتي أظهرت خلالها التفاني في العمل والإخلاص الشديد.

وأردف الدكتور ناصر مندور أنه تعامل مع ثلاث أمناء جامعة هم: الأستاذة هدى فرج، والأستاذ خالد سويلم، والدكتورة سهير أبو عيشه جميعهم مشهود لهم بالكفاءة ولهم إسهاماتهم الواضحة في تأسيس صرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وألمح رئيس الجامعة أن "سهير أبو عيشه" قيادة فريدة نسعى أن يحتذى بها الكثير ؛ من أجل تطوير وبناء جهاز إداري قوى للجامعة.

ثم دعى الدكتور ناصر مندور أعضاء المجلس لتوجيه كلمة للدكتورة سهير أبو عيشه.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الدكتورة سهير أبو عيشه مشهود لها بالحرص على المصلحة العامة لمنتسبي الجامعة والشفافية التامة في التعامل.

ووصفها الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنها تعمل بإخلاص وبحرص شديد على تيسير جميع الأموره بوجه بشوش.

فيما قدم لها الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية درع الجامعة تقديرًا لجهودها مختزلا صفاتها الجميلة في صفتين القوة والأمانة.

وتوالت كلمات الشكر، حيث أعلن الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن إقامة حفل خاص بالكلية لتكريم الدكتورة سهير أبو عيشه تقديرًا لمجهوداتها.

ومن جانبه، قال الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، إن الدكتورة سهير أبو عيشه حاصلة على الدكتوراه من كلية التربية على يد أساتذة إجلاء، مشيرًا إلى أنها جمعت بين حب الإداريين مع الحزم والجدية في العمل.

بينما هنأها الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، مؤكدًا أنها من أوفى الإداريين، وقمة في التعاون.

ووجه الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب الشكر لها لتعاونها معه منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا أن هذا الإجماع على سماتها الشخصية أكبر دليل على نجاحها وتميزها.

وحرصت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري على تقديم الشكر للدكتورة سهير أبو عيشه على دعمها لمزرعة الكلية ومعالجة القصور في العمالة بها.

ووصفتها الدكتورة نفيين جلال عميد كلية السياحة بالبشوشة الخلوقة التي جعلت من الرقي في العمل أسلوب الإدارة الناجحة.

وأشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية إلى تعاونها الدائم وانتهاجها سياسية الباب المفتوح، مشيرًا إلى أنها تركت بصمة كبيرة في عملها وفي قلوب الجميع.

وحرصت "سهير أبو عيشه"، على توجيه الشكر لجميع القيادات الجامعية، مؤكدًة أن العمل الجماعي هو أساس النجاح والتقدم؛ لافتة إلى تميز الجامعة بقيادتها الواعدة الرائدة، متمنية للجامعة مزيد من الإزدهار والتقدم.