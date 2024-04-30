كلية التجارة بجامعة قناة السويس تكرم المتفوقين من ذوي الهمم

عقد مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الهمم بالتعاون مع كلية التجارة، حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء الكلية من ذوي الهمم، وذلك بمقر المركز.

جاء حفل التكريم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الهمم بالجامعة.

الكلية تقدم كامل الدعم للطلاب ذوي الهمم

وخلال الحفل قامت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمنح شهادات التقدير للطلاب المُكرمين؛ مؤكدة على دعم الكلية الكامل في ظل توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة للطلاب ذوي الهمم بكلية التجارة، والبالغ عددهم 34 طالب وطالبة، مشيره إلى بذل كافة الجهود من إدارة كلية التجارة بالتعاون مع مركز الجامعة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم من أجل تيسير العملية التعليمية لهم واندماجهم فيها دون عراقيل.

إتاحة كافة الفرص أمام الطلاب ذوي الهمم لتحقيق أعلى درجات التميز العلمي

من جانبه أكد الدكتور سامح عباس مدير مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الهمم على التعاون الوثيق بين المركز وإدارة كلية التجارة في دعم طلاب الكلية وتوفير الخدمات التي يقدمها لهم المركز، والتي تهدف إلى إتاحة كافة الفرص أمام الطلاب ذوي الهمم لتحقيق أعلى درجات التميز العلمي، مشيرًا إلى تعاون المركز مع كافة كليات الجامعة لدعم الطلاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة البالغ عددهم 330 طالبا وطالبة.

وعلى هامش الحفل أستعرض الدكتور سامح عباس، الأنشطة والخدمات المختلفة التي يقدمها المركز لأبناء الجامعة باعتباره المظلة الراعية لشئون الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، ودوره في رعاية الطلاب المتميزين والمتفوقين من الطلاب ذوي الهمم.