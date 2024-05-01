الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التوعية بأضرار التدخين الإلكتروني وأسباب انتشاره بين المراهقين.. برنامج تدريبي بجامعة قناة السويس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

تنظم جامعة قناة السويس عددا من  الدورات التدريبية والبرامج التوعوية حول أبرز الموضوعات الحياتية، والتي تقدمها لأكبر عدد من المستفيدين سواء طلاب أو عاملين بها أو المجتمع، وفق استراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور ناصر مندور نحو الريادة والتميز والارتقاء بحياة المواطن في كافة الجوانب.

تفاصيل التدريب خول مخاطر التدخين الإلكتروني 
 
وفي هذا الإطار، نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس برنامجا حول " أثر التدخين على الصحة ودوره في الاتجاه نحو الإدمان".

آثار النيكوتين على القلب

حاضرت بالبرنامج الدكتورة هبه عمار سليمان مدرس الطب البشري والسموم بكلية الطب جامعة قناة السويس، حيث أوضحت خلاله تعريف التدخين وأضراره، والآثار الجانبية له، إلى جانب توضيح آثار النيكوتين على القلب والرئة،المخ،الحالة النفسية،والفم والأسنان،موضحة أضرار التدخين على المخ والجهاز العصبي المركزي حيث يؤدي إلى إحداث نقص وظيفي في شرايين المخ،وذلك بسبب ضيقها وتصلبها مما يضعف وصول الدم والأكسجين إلى المخ،ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى زيادة احتمال حدوث جلطات المخ وبالتالي السكتة الدماغية، ضعف القدرة على التفكير والتركيز، وكثرة النسيان.

أضرار التدخين الإلكتروني وأسباب انتشاره

وتطرقت الدكتورة هبة عامر سليمان مدرس الطب البشري والسموم بكلية الطب جامعة قناة السويس إلى شرح أضرار التدخين الإلكتروني، وأسباب انتشاره بين المراهقين، مشيرة إلى أن التعرض للنيكوتين من خلال السجائر الإلكترونية يعد إدمانا مثيرا للقلق لدى المراهقين، ويزيد من خطر التدخين لديهم 4 أضعاف، كما أن أجهزة التدخين الإلكترونية (Vape) تطلق العديد من المواد السامة في الجسم.

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