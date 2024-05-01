الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء انطلاق مبادرة "ثقف طفلك سياحيًا" من كلية السياحة والفنادق بقناة السويس

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بدء انطلاق مبادرة "ثقف طفلك سياحيًا" لنشر الوعي السياحي والأثري من رحاب كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وذلك باستضافة الكلية ومتحف الآثار التابع لها لأطفال مدرسة عاطف بركات الإبتدائية بالإسماعيلية.

دور جامعة قناة السويس التنويري
وأكد أن الجامعة في إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعي التنويري، تعمل على ترسيخ المفاهيم والقيم المصرية الأصيلة، وبث روح الولاء والانتماء في نفوس أبناء المجتمع، خاصة أبنائنا الأطفال والنشء من تلاميذ وطلاب المدارس، ونشر الوعي والمعرفة بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، متابعًا أن الجامعة تمارس مسئوليتها المجتمعية من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وفي إطار الشراكات القائمة بينها وبين وتلك المؤسسات، وهي في ذلك تضع إمكاناتها ومواردها في خدمة المجتمع، باعتبارها بيت خبرة في مجالات وصنوف العلم والمعرفة المتنوعة.

تفاصيل المبادرة
وقد انطلقت المبادرة من رحاب كلية السياحة والفنادق بإشراف عام الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية، والدكتورة أسماء سعيد سلامة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع صفحة " حدوتة سياحية"، وبالتنسيق مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة بإشراف إيفون حبيب مديرالإدارة، وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث استضافت الكلية تلاميذ مدرسة عاطف بركات الإبتدائية بالإسماعيلية.

بدأت المبادرة بورشة عمل تم تقديمها لتلاميذ مدرسة عاطف بركات الإبتدائية، قاموا خلالها بالأنشطة المتنوعة، وأدارتها الدكتورة نرمين الشافعي الخبير السياحي ومؤسس صفحة حدوتة سياحية لنشر الوعي السياحي والأثري.

ووضع الأطفال الملصقات التي تحمل صور الآثار المتنوعة بمجلة السفير السياحي، مع شرح لتلك الصور  التي يضعونها بأيديهم داخل المجلة.


وأوضحت الدكتورة نرمين الشافعي التصميم الخاص بالمجلة والذي يضم تعريف السياحة، أنواعها، وأهميتها، حكاية أثر( هرم خوفو- ابو الهول)، شخصية المجلة( ابو الهول)، آداب زيارة الأماكن السياحية والأثرية، الحصول على لقب السفير السياحي، ثم توجه الأطفال إلى متحف كلية السياحة والفنادق، حيث قدمت الدكتورة ريم أحمد أمين المدرس المساعد بالكلية شرحًا لقطع الآثار المعروضة بدءًا من عصر الدولة المصرية القديمة إلى العصر اليوناني والروماني، وندوة تناولت مقدمة عن تاريخ مصر القديمة ( الدولة القديمة، الوسطى، الحديثة)، وكذلك مراحل تطور الفن في مصر القديمة.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أين جامعة قناة السويس سياحة وفنادق جامعة قناة السويس كلية السياحة والفنادق

مواد متعلقة

التوعية بأضرار التدخين الإلكتروني وأسباب انتشاره بين المراهقين.. برنامج تدريبي بجامعة قناة السويس

ضبط نصف طن أسماك فاسدة قبل تداولها بأسواق الإسماعيلية

صحة الإسماعيلية: الكشف بالمجان على 1382 مواطن ضمن قافلة طبية بالقصاصين

إزالة 9 حالات تعد بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية

"تموين الإسماعيلية" يضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

جامعة قناة السويس تهدي درعها للدكتورة سهير أبو عيشه لبلوغها سن التقاعد

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل المقدمة للتجار

جامعة القناة تكرم الفائزين في مسابقة القرآن والمشاركين في مسابقة إبداع 12

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس