الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية يكرم الواعظات تقديرًا لجهودهن فى الدعوة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، الواعظات تقديرًا لجهودهن المباركة في العمل الدعوي، وذلك إتمامًا للتكريم الذي انعقد بعد شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر، كلف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية، الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية، بالإشراف على الاختبارات التحريرية اليوم للمتقدمين لاستخراج كارنية محفظ معتمد تابع لوزارة الأوقاف، والمنعقده بمسجد الإسماعيلي، تحت إشراف فضيلة الشيخ أشرف السيد عدوي مدير شئون القرآن الكريم بالمديرية.

أوقاف الإسماعيلية تستقبل قوافل الإغاثة للأشقاء فى غزة

على الجانب الآخر، استقبل الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، وعدد من قيادات المديرية، قافلة المساعدات الإنسانية الخاصة بوزارة الأوقاف، المتجهة إلى أهالى قطاع غزة، وذلك خلال مرورها من محافظة الإسماعيلية.

من جانبه، أكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، مواصلة وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مساندة أهالى قطاع غزة، وذلك ضمن الجانب الإنساني للوزارة.

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