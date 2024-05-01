الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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25 مايو.. انطلاق الامتحانات النظرية بجامعة قناة السويس.. تعرف على ضوابط اللجان ومحظوراتها

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على عمداء الكليات والمعاهد بضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2023 - 2024، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، مؤكدًا على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

بدء امتحانات نهاية العام 25 مايو

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تبدأ يوم 11 مايو بالامتحانات العملية، ثم امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات في 18 مايو، يليها بدء الامتحانات النظرية في 25 مايو؛ على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات بجميع الكليات في 27 يونيو المقبل.

أما عن امتحانات متطلبات الجامعة، فتبدأ السبت 18 مايو بامتحان متطلب الحاسب الآلي، يليها الأحد 19 مايو امتحان مقرر علم الجودة، ثم الإثنين 20 مايو امتحان مقرر قضايا مجتمعية، فيما يعقد امتحان اللغة الإنجليزية الثلاثاء الموافق 21 مايو.

 

ضوابط الامتحانات

أعلن  قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس عن  الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب أثناء أداء الامتحانات بكليات الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهى
1. يحظر دخول الطلاب لجنة الإمتحان بالهواتف المحمولة حتى ولو كان مغلقًا نظرًا لكونه أداة للغش.

2. يحظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بأية مذكرات أو مراجع أو أوراق تخص مادة الامتحان أو لا تخصها.

3. التزام الطلاب بمقاعدهم المثبت عليها أرقام جلوسهم وغير مسموح بتبديلها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

4. إظهار الطلاب تحقيق الشخصية (بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي) عند دخولهم لجنة الامتحان، ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.

5. توقيع الطلاب في كشوف الحضور لكل امتحان - في حالة عدم التوقيع يعتبر الطالب غائبًا في الإمتحان.

6. تواجد الطلاب قبل بدء الامتحان بساعة كاملة في اليوم الأول للامتحانات وبنصف ساعة في باقي الأيام.

7. يحظر دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة في حالة عدم وجود أحد المراقبين.

8. إتباع تعليمات رئيس اللجنة والقواعد العامة لضوابط حسن سير الامتحانات.

9. تمنع الإستعارات بكافة أنواعها (إلا بعد إذن احد المراقبين) الممحاة، المسطرة، القلم، الآلة الحاسبة.

10. يحظر على الطلاب الكتابة على طاولة الامتحان كما يحظر وضع أي ملصقات عليها.

11. يحظر على الطلاب إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة.

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