الأربعاء 01 مايو 2024
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جامعة قناة السويس تعلن فوز "طب البيطرى" بجائزة التميز الحكومى فى دورتها الأولى

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة، خلال مجلس الجامعة رقم (451) إلى الكليات الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي "الجوائز الداخلية للجامعات" في الدورة التقيمية الأولى لجائزة الجامعة للتميز الداخلي لعام 2023، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد بالتعاون مع فريق إدارة الجائزة على مستوى الجامعة.

تفاصيل الكليات الفائزة

 أعلن "مندور" عن حصول كلية الطب البيطري على المركز الأول، يليها في المركز الثاني كلية الصيدلة، كما حصلت كلية التربية على المركز الثالث، وتم تصعيد كليات العلوم والزراعة والتمريض؛ ليصبح عدد الكليات التي ستشارك في المنافسة على جائزة التميز الحكومي على المستوى الوطني 6 كليات.

كما قدم الدكتور ناصر مندور بالغ الشكر والتقدير لعمداء الكليات الفائزة، وسفرائها في المسابقة؛ مشيرًا إلى أن العمل الجماعي وتوحيد الأهداف ووضوح الرؤية أساس النجاح؛ متمنيًا مزيدا من التقدم في تلك المسابقة التي يرعاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف بناء جهاز إداري قوي وكفء.

وواصل رئيس الجامعة الشكر إلى سفراء التميز بكليات الجامعة، وكذلك لجنة المقيمين المتميزين، لافتًا إلى أنهم أحد مكاسب إدارة الجائزة في دورتها الأولى التي سيتم الاعتماد عليهم بصورة أكثر فعالية في الخطوات التالية، مؤكدا حرص الجامعة الدائم في تقديم كافة الدعم وتوفير الإمكانات المتاحة لتنمية مهارات وقدرات منتسبي الجامعة في كل المجالات، موضحا أهمية تعميق ثقافة التميز وتطوير الأداء وتنمية القدرات، التي تنعكس على أداء وكفاءة الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بها.

من جانبه - أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجائزة تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تطوير الجهاز الإداري ليسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات، مجددا التهنئة للكليات الفائزة، متنميًا للجامعة التقدم والازدهار.

جدير بالذكر أن فريق إدارة الجائزة على مستوى الجامعة تتكون من الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس الفريق"، وعضويه كل من الدكتور رفيق عبدالرحمن محمد الأستاذ بكلية الزراعة وعضو مركز ضمان الجودة بالجامعة مسئول التقييم، والدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض وعضو مركز ضمان الجودة مسئول الدعم الفنى واللوجستي، والدكتور محمد علي مدير وحدة ضمان الجودة بكليه العلوم مسئول الدعم التكنولوجي، والأستاذ عبدالناصر عبدالجليل مسئول الاتصال والتواصل باللجنة المختصة؛ بالتعاون مع زملاء آخرين بكليات الجامعة.

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