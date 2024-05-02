جامعة قناة السويس تشارك في لجنة تحكيم مسابقة الموهوبين بالإسماعيلية

شارك أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التربية بجامعة قناة السويس، كأعضاء في لجان التحكيم بالمسابقة الوزارية للموهوبين "مسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا"، مسابقة مواهب مصرية في مجالات متنوعة " تقنية، أدبية، فنية "- مسابقة الإبداع طموح سابقًا - والتي تنظمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتربية والتعليم، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

تنمية مهارات الطلاب

وأشار "مندور " إلى أهمية اكتشاف ورعاية الموهوبين، وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية وتطويرها، مع ضرورة توفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين والمبدعين.

وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية" إدارة الموهوبين والتعلم الذكي" - نظَّمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة، مجموعة من ورش العمل التدريبية الخاصة بالمسابقة، ثم المشاركة بتحكيم وفرز الأبحاث المقدمة وتصعيد الفائزين للمنافسة على مستوى الجمهورية، بالاستعانة بخبراء وأساتذة كلية التربية.

وتضم لجنة التحكيم أساتذة كلية التربية بالجامعة وهم: الدكتورة هالة رمضان عبدالمجيد، أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة -أخلاقيات البحث العلمي، الدكتور أحمد عطيتو أحمد، أستاذ بقسم التربية الفنية- فن البورترية والتعبير الفني، الدكتور حسين محمد عبدالسلام، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم - تصميم مواقع وشعارات، الدكتور باسم عبدالغني أحمد، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم - الإنفوجرافيك، الدكتورة إسراء حسام عمر، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم- التصوير والمونتاج.

وبدأ التحكيم بموضوعات أخلاقيات البحث العلمي بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، حيث أسفرت النتائج عن تصعيد 3 أبحاث خاصة بمحافظة الإسماعيلية، وعن موضوعات فن البورترية والتعبير الفني تم

تصعيد 14 عملًا فنيًا للطلاب.

وبمسابقة الإنفوجرافيك تم تصعيد 4 أبحاث، وبالتصوير والمونتاج تم اختيار عدد 4 أعمال، أما عن مسابقة تصميم المواقع تم تصعيد 3 أبحاث، و7 أعمال بمسابقة تصميم شعار، بإجمالي عدد 35 بحثًا تم تصعيدها على مستوى الجمهورية.

تأتي المسابقة بإشراف الدكتور محمد بحيري، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وحنان إسماعيل، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وبمشاركة جامعة قناة السويس.