موعد عيد الأضحى 2024 وبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

ترتفع معدلات البحث عن موعد عيد الأضحى 2024 في مصر مع تبقي القليل على موعد الفلكي وفق ما صدر من معهد البحوث الفلكية.

موعد عيد الاضحى 2024 في مصر

ننشر في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024 في مصر وفق الحسابات الفلكية وموعد صيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة.

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد عيد الأضحى يكون الأحد 16 يونيو 2024 والرؤية لهلال شهر ذو الحجة هي المحدد الأساسي لموةعد عيد الاضحى وموعد وقفة عرفات.

وعلى هذه الحسابات الفلكية يكون موعد وقفة عرفات السبت 15 يونيو 2024.

إجازة عيد الاضحى 2024

وفق الاجندة الرسمية لعيد الأضحى تبدا أجازة عيد الأضحى من الأحد 16 يونيو 2024 وتستمر حتى الاربعاء 19 يونيو 2024.

ولكن من المتوقع أن يمد رئيس مجلس الوزراء أجازة عيد الاضحى حتى الخميس 20 يونيو 2024، وبذلك تستغرق اجازة عيد الأضحى أكثر من أسبوع كامل.

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

وفق معهد البحوث الفلكية فإن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445 هو الاثنين 7 يونيو 2024 وبذلك يبدأ صيام التسع الأوائل من هذا اليوم ويكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.

وعن صيام يوم عرفة فقد جاء في فتوى دار الافتاء المصرية إنها سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على ذلك ما روي عن أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

وفي الايام الثمانية الأولى من شهر ذو الحجة والتي يستحب فيها الاعمال الصالحة والاكثار من العبادات والختام فيها هو صيام يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذو الحجة.

مع العلم أنه يحرم صيام اليوم العاشر من ذو الحجة وهو يوم عيد الأضحى والدلالة هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ".

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