الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد عيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة للقطاع الحكومي

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين والذي يتم الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتمتد اجازة عيد الأضحى لخمس أيام للقطاع العام، وقد تزيد عن ذلك وفق قرار مجلس الوزراء، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الاضحى 2024 وعدد أيام الإجازة للقطاع الحكومي.

متى عيد الأضحى 1445؟

حددت البحوث الفلكية، موعد عيد الأضحى 2024  لعام 1445 هـ الموافق 2024 م في الأحد 16 يونيو 2024، ويكون وقفة عرفات في يوم السبت 15 يونيو 2024.

ولكن،  يتم  تحديد موعد عيد الأضحى بشكل نهائي بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث تلتزم جميع الدول الاسلامية برؤية هلال شهر ذي الحجة من خلال لجنة شرعية متخصصة، وذلك يوم 29 من شهر ذي القعدة، وإعلانها هو الذي يُعتمد لتحديد بدء مناسك الحج وعيد الأضحى في جميع الدول العربية والإسلامية.

موعد عيد الأضحى 2024 بالتفصيل

موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات المتبقية لهذا العام

إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الحكومي

وفق قانون العمل المصري فإن إجازة عيد الاضحى 2024 للقطاع الحكومي تكون 5 أيام تبدأ بأجازة يوم عرفة، ثم 4 أيام العيد الكبير، بينما تكون اجازة العيد الكبير للقطاع الخاص هي ثلاثة أيام تبدأ باجازة وقفة عرفات ومعها يومين عيد اجازة. 

ولكن يتم تحديد عدد أيام أجازة عيد الأضحى بدقة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء وفي العام الماضي تم زيادتها إلى اكثر من 5 أيام حيث تلاها عدة أجازات رسمية وتم ضمهم جميعًا.

بينما يصدر وزير العمل قرار بعدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك وغالبًا ما يتم تحديد أجازة مساوية لأجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفق خطة وزارة العمل بمساواة العاملين في القطاع الخاص بالعام. 

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2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

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موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

عيد الأضحى وقفة عرفات مناسك الحج إجازة عيد الأضحى جازة يوم عرفة أجازة العيد الكبير

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