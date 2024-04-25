الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات المتبقية لهذا العام

عيد الأضحى - أرشيفية
عيد الأضحى - أرشيفية

موعد عيد الأضحى 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد عيد الأضحى 2024 -1445 
 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وقفة عرفات ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ويكون اليوم الأول من العيد الكبير يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024 وينتهي يوم الخميس 20 يونيو، ويبقى الأمر النهائي عن موعد عيد الأضحى بعد رؤية دار الإفتاء المصرية واستطلاعها لهلال شهر ذي الحجة.

كام يوم باقي علي موعد عيد الأضحى 2024 -1445 

ويتبقى 56 يوما تقريبا على موعد عيد الأضحى المبارك 2024 الموافق 1445 هجريا، ويكون غرة شهر ذي الحجة 1445 يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ويستمر عيد الأضحى لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

موعد وقفة عيد الأضحى 2024

تأتي وقفة عرفات هذا العام 2024 - 1445 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 حيث يحصل المواطنين على إجازة رسمية خلال عيد الأضحى من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024 والتي تستمر لمدة 5 أيام تشمل (وقفة عرفات و4 أيام عيد الأضحى) جميعها إجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري وهى كما يلي:

خبير اقتصادى: عيد تحرير سيناء يؤكد قدرة المصريين على تحدى المستحيل

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 إجازة وقفة عرفات.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 إجازة أول أيام عيد الأضحى.

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

إجازة عيد العمال

يوم الإثنين 6 مايو 2024

إجازة شم النسيم

إجازة 30 يونيو

بمناسبة ثورة 30 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية

8 يوليو 2024

إجازة ثورة 23 يوليو

يوم 23 يوليو 2024

إجازة مولد النبوي

8 سبتمبر 2024

اقرأ أيضاً 

"الجزارين": متوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 25% قبل عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى ٢٠٢٤ وقفة عرفات

مواد متعلقة

"الجزارين": متوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 25% قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عودة إمام عاشور والشحات.. قائمة الأهلى لمواجهة مازيمبى

حفل تامر حسنى وأنغام بالعاصمة الإدارية فى ذكرى تحرير سيناء

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

عاجل.. كيف يصل أبناء القلعة الحمراء إلى لعب لقاء اللقب الثانى عشر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيوني" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى