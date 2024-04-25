موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات المتبقية لهذا العام

موعد عيد الأضحى 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد عيد الأضحى 2024 -1445



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وقفة عرفات ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ويكون اليوم الأول من العيد الكبير يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024 وينتهي يوم الخميس 20 يونيو، ويبقى الأمر النهائي عن موعد عيد الأضحى بعد رؤية دار الإفتاء المصرية واستطلاعها لهلال شهر ذي الحجة.

كام يوم باقي علي موعد عيد الأضحى 2024 -1445

ويتبقى 56 يوما تقريبا على موعد عيد الأضحى المبارك 2024 الموافق 1445 هجريا، ويكون غرة شهر ذي الحجة 1445 يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ويستمر عيد الأضحى لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

موعد وقفة عيد الأضحى 2024

تأتي وقفة عرفات هذا العام 2024 - 1445 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 حيث يحصل المواطنين على إجازة رسمية خلال عيد الأضحى من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024 والتي تستمر لمدة 5 أيام تشمل (وقفة عرفات و4 أيام عيد الأضحى) جميعها إجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري وهى كما يلي:

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 إجازة وقفة عرفات.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 إجازة أول أيام عيد الأضحى.

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

إجازة عيد العمال

يوم الإثنين 6 مايو 2024

إجازة شم النسيم

إجازة 30 يونيو

بمناسبة ثورة 30 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية

8 يوليو 2024

إجازة ثورة 23 يوليو

يوم 23 يوليو 2024

إجازة مولد النبوي

8 سبتمبر 2024