جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب وموعد إعلان أرقام الجلوس

يبحث الكثيرون عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وخاصة مع اقتراب الامتحانات خلال الشهور المقبلة، ويعتبر ماراثون الثانوية العامة من أهم الأحداث التي يتابعها المواطنين، طوال العام، لما لها من أهمية في تحديد مصير الطلاب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ويرصد الدستور في التقرير التالي، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.

تبدأ انطلاقة امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وفقًا للجداول التالية، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، بأداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

تأتي إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو.

وتنطلق اختبارات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة "جبر والهندسة الفراغية".

وفى الأسبوع الأخير، يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل"، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية "استاتيكا"، ويوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024، تستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلانها خلال الشهر الجاري، على موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن يتم إتاحتها في المدارس الثانوية للطلاب للحصول على بطاقات أرقام الجلوس ورقيًا.