مواعيد الصلاة اليوم السبت 11-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 11-5-2024 في محافظات مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لقضاء الفرائض الخمس في أوقاتها، والتي تعد أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأول ما يسأل عنه العبد بعد موته.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 11-5-2024 في محافظات مصر

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد الصلاة اليوم السبت 11-5-2024 في محافظات مصر الموافق 3 من شهر ذي القعدة 1445، حيث جاءت توقيت الصلاة كما يلي:



موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:27 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:05 مساءً.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:28 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:14 مساءً.



موعد الصلاة في الجيزة



صلاة الفجر في تمام الساعة 4:27 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:05 مساءً.

موعد الصلاة في المنيا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:27 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:37 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:01 مساءً.



موعد الصلاة في الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:23 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:28 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:38 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساءً.