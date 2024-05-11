السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول أسئلة فيزياء أولى ثانوى بالجيزة عبر "تليجرام".. وإجراء عاجل من "التعليم"

امتحان
امتحان

تم تداول، عبر جروبات الغش على تطبيق "تليجرام"، صور يزعم المسئولون عن الجروبات أنها لأسئلة امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي الترم الثاني، الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت.

تنطلق الأسبوع المقبل.. توجيه من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

وزعم أدمن أحد الجروبات أن الصور مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وأنه سيتم حل الأسئلة ثم نشرها مرة أخرى، ليتمكن الطلاب من الحل.

التعليم تُحقق

من جهتها؛ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تُحقق فيما تم تداوله من صور بزعم أنها لأسئلة امتحان الفيزياء الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، للتأكد من صحتها من عدمه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت.

txt

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2024


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.


وجاءت التعليمات كالتالي:


1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.


2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.


3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.


4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.


5- طلاب المدارس الحكومية الذين استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت ستكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت، والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.


6-أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقاليًا، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت، والمدارس التي ليس بها إنترنت.

 

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.


8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.


9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو.


10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.


11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.


12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.


13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.


14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة– الصف– المادة– الزمن– الدرجة– الفصل الدراسي».

للصف الأول الثانوي عام الدراسي الحالي اختبار مادة الفيزياء صفحات شاومينج أسئلة مقالية أسئلة اختيار من متعدد

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

خبير تربوى يكشف مميزات منصة "امتحانات مصر"

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والتعليم الأساسى

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية يتفقد امتحانات منتصف العام الدراسي الثاني

عميدة تجارة القاهرة: جميع الطلاب دخلوا الامتحانات ولم يتم منع أى طالب بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اغتنم الفرصة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة في مجال المبيعات

سيارة نقل محملة بالرمال تدهس سيارات إنقاذ على "دائرى المعادى"

عاجل| أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

التوصل إلى اتفاق هدنة.. تصريحات أمريكية جديدة بشأن هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

تحرك أمنى عاجل.. كواليس القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ218 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يوسع غاراته على مختلف مناطق غزة

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟