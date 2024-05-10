الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنطلق الأسبوع المقبل.. توجيه من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات
امتحانات

تستعد المحافظات، خلال الأسبوع المقبل، لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تختلف من محافظة إلى أخرى بين البابل شيت والبوكليت، وما بين أوراق أسئلة وإجابة بطريقة تقليدية.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجه المديريات التعليمية بأن تكون الأسئلة واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل. 

أضافت المصادر لـ"الدستور"، أن وزير التعليم شدد على استخدام الباركود ومواجهة الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالة غش.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، ترتيب المواد والمواعيد بجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة القاهرة، وهو:

- موعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

- موعد امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

- موعد امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة العلوم، يوم الإثنين 20 مايو 2024:.

- موعد امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

- امتحان اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

- امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

- امتحان الهندسة يوم الإثنين الموافق 20 مايو2024.

- امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

- امتحان العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

- امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية، يوم الخميس مايو 2024.

استمارة امتحانات الإعدادية 2024 امتحانات الإعدادية إجراء امتحانات ـ 24 ساعة الماضية إجراء امتحانات النقل

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