جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2024

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي من المقرر أنه بدأ اليوم الخميس 9 مايو 2024 وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024

- يوم الخميس 9 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 12 مايو 2024: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتان ونصف وامتحان الجغرافيا لمدة ساعتان.

- يوم الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 16 مايو 2024: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب المثلثات لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتان وامتحان التاريخ لمدة ساعتان.

- يوم الثلاثاء 11 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف والكيمياء لمدة ساعتان وعلم النفس والاجتماع لمدة ساعتان.

- يوم الخميس 23 مايو 2024: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعتان وامتحان الفلسفة لمدة ساعتان.

تعليمات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1-تبدأ 8 مايو وتنتهي 23 مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية اللي استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالانترنت هتكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6-أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولى من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، مشيرًا إلى أنه في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن سوف يتم عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة الطلاب.

ونبه مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.