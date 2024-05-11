موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.. وجدول الامتحانات

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر محرك البحث جوجل وذلك مع انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية في كافة محافظات الجمهورية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة في الفصل الدراسي الثاني وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2024 وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والتي كانت قد أعلنت عنه المديرية خلال الأسابيع الماضية ويراعي الفترات الزمنية بين المواد الدراسية.

وكانت قد اختارت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة اللجان الامتحانية لجميع المراحل التعلمية بالمحافظة وفقا للشروط الصحية والتي وضعتها وزارة الصحة والسكان مثل التهوية والمسافات الأمنة بين الطلاب حفاظا على صحتهم وسلامتهم أثناء انعقاد امتحانات الترم الثاني للعام الحالي 2023-2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة

جاءت جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادية 2024 بالقاهرة الفصل الدراسي الثاني كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية يوم الخميس الموافق 16-5-2024.

امتحان مادة الدرسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 18-5-2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19-5-2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 20-5-2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 21-5-2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024.

وحددت مدريات التربية والتعليم عدة ملاحظات لإنعقاد الامتحانات تتلخص فيما يلي:-

تخصص 20 دقيقة من وقت امتحان اللغة العربية للإملاء.

مادة التربية الفنية مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.

التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط ويتم تخصيص ساعة لامتحان النظري وربع ساعة لامتحان العملي.

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